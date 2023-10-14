Twitch-стример уничтожает противников, играя на флейте

Стример DeanoBeano играет в шутеры одним из самых необычных способов. Вместо геймпада парень играет на флейте.

Каждый звук флейты выполняет в игре отдельную функцию. Таким способом Deano умудряется не только управлять персонажем, но и отлично справляется со стрельбой. В Call Of Duty: Modern Warfare 3 он, например, смог сделать культовый прыжок с поворотом на 360 градусов и убийством из снайперской винтовки без прицела.

Флейта — не единственный «странный» геймпад стримера. Иногда парень запускает трансляции, где играет в шутеры при помощи игрушечной гитары.