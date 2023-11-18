У Dota 2 нашли проблемы с балансом

Зрители, наблюдающие за квалификационными матчами к турниру ESL One Kuala Lumpur заметили, что одна из сторон обладает явным преимуществом. Статистика показала, что винрейт сил Света (Radiant) составил 72,9%, а винрейт сил Тьмы (Dire) — всего лишь 27,1%.

Разумеется, такая ситуация — не норма, обе стороны должны обладать равными шансами. Турниры не в первый раз выявляют проблемы с балансом в игре, но сейчас разброс оказался слишком уж заметным. Вероятно, в ближайшее время Valve выпустят патч с правками.