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Сегодня, 16:02

У Dota 2 нашли проблемы с балансом

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve/Flickr
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Зрители, наблюдающие за квалификационными матчами к турниру ESL One Kuala Lumpur заметили, что одна из сторон обладает явным преимуществом. Статистика показала, что винрейт сил Света (Radiant) составил 72,9%, а винрейт сил Тьмы (Dire) — всего лишь 27,1%.

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Разумеется, такая ситуация — не норма, обе стороны должны обладать равными шансами. Турниры не в первый раз выявляют проблемы с балансом в игре, но сейчас разброс оказался слишком уж заметным. Вероятно, в ближайшее время Valve выпустят патч с правками.

Источник: VK
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