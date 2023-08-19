Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:45

У Франклина из GTA 5 появится свой игровой сервер

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
Telegram Дзен

В сети появился трейлер Franklin's World — ролевого сервера GTA 5, который создал актер, озвучивший в игре Франклина Клинтона.

Шон Фонтено (так зовут актера, подарившего голос Франклину) опубликовал видео, в котором показал, как будет выглядеть его сервер в GTA. Зарегистрироваться для участия в активностях можно через специальный сервер в Discord.

Объявление Шона было сделано через несколько дней после того, как Rockstar Games приобрела команду разработчиков FiveM, которая занимается созданием RP (role-play) серверов для пятой части культовой игры. Связаны ли две эти новости между собой, пока неизвестно.

GTA. В GTA 6 могут появиться официальные «ролевые» серверы на манер GTA 5 RP

1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Показали все фаталити и добивания из беты Mortal Kombat 1 — игра стала кровавее