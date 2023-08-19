У Франклина из GTA 5 появится свой игровой сервер

В сети появился трейлер Franklin's World — ролевого сервера GTA 5, который создал актер, озвучивший в игре Франклина Клинтона.

Шон Фонтено (так зовут актера, подарившего голос Франклину) опубликовал видео, в котором показал, как будет выглядеть его сервер в GTA. Зарегистрироваться для участия в активностях можно через специальный сервер в Discord.

Объявление Шона было сделано через несколько дней после того, как Rockstar Games приобрела команду разработчиков FiveM, которая занимается созданием RP (role-play) серверов для пятой части культовой игры. Связаны ли две эти новости между собой, пока неизвестно.