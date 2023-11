У God of War Ragnarok будет DLC — на это намекнул актер русской озвучки Кратоса

Актер русского дубляжа Михаил Белякович намекнул на то, что God of War Ragnarok вскоре ждет DLC.

«Она... любимая. Игра, дополнение», — написал Белякович в комментарий под фото.

Фото Соцсети

Дополнение для God of War: Ragnarok должны анонсировать до конца 2023 года — возможно, это сделают на церемонии The Game Awards.

God of War: Ragnarok вышла в ноябре 2022 года на PS4 и PS5 и за первую неделю игра разошлась тиражом в 5,1 млн копий. Она была очень тепло принята как критиками, так и игроками.