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Сегодня, 17:28

У NAVI новый состав по Dota 2 — он состоит из трех украинцев и двух казахов

Владислав Шалганов
Корреспондент
NAVI.
Фото Соцсети
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«Рожденные побеждать» обновили свой состав по DOTA 2. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Dota 2.
Фото Valve

К команде присоединились Дмитрий Nefrit Тарасич и Тамир Daze Токпанов. Тарасич и Токпанов заменили в коллективе Абдималика Malik Сайлау (он ушел в PSG Quest) и Данияла Danial Алибаева. Остались в команде Максим Shigetsu Попадинец, Максим mellojul Пнёв и Арман Malady Оразбаев.

Прошлый состав клуба поучаствовал в отборочных на The International 2023, но вылетел в решающем матче нижней сетки.

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