Сегодня, 17:28
«Рожденные побеждать» обновили свой состав по DOTA 2. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
К команде присоединились Дмитрий Nefrit Тарасич и Тамир Daze Токпанов. Тарасич и Токпанов заменили в коллективе Абдималика Malik Сайлау (он ушел в PSG Quest) и Данияла Danial Алибаева. Остались в команде Максим Shigetsu Попадинец, Максим mellojul Пнёв и Арман Malady Оразбаев.
Прошлый состав клуба поучаствовал в отборочных на The International 2023, но вылетел в решающем матче нижней сетки.