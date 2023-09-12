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Сегодня, 13:47

У Overwatch 2 появился конкурент — NBA 2K24 стала второй худшей игрой в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
NBA 2K24.
Фото 2K
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Баскетбольный симулятор NBA 2K24 занял вторую строчку в топе худших игр в магазине Steam.

Игру ругают за однообразный геймплей, который не меняется уже на протяжении нескольких лет; устаревшую графику; плохо оптимизированный онлайн-режим, в котором много читеров; беспощадный донат и цену — за стандартное издание игры разработчик просит около 6200 рублей.

NBA 2K24.
Фото 2K

На первом месте в списке худших до сих пор остается киберспортивный шутер Overwatch 2 — из 183 тысяч обзоров у игры всего 16 тысяч положительных.

Overwatch 2. Overwatch 2 от Blizzard признана худшей игрой в истории Steam

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