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Баскетбольный симулятор NBA 2K24 занял вторую строчку в топе худших игр в магазине Steam.
Игру ругают за однообразный геймплей, который не меняется уже на протяжении нескольких лет; устаревшую графику; плохо оптимизированный онлайн-режим, в котором много читеров; беспощадный донат и цену — за стандартное издание игры разработчик просит около 6200 рублей.
На первом месте в списке худших до сих пор остается киберспортивный шутер Overwatch 2 — из 183 тысяч обзоров у игры всего 16 тысяч положительных.