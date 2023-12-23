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Не успела оправиться от взлома студия Insomniac, как аналогичная беда произошла с Ubisoft.
Неизвестные злоумышленники получили доступ к серверам компании на целых двое суток и успели выкачать почти терабайт данных (около 900 гигабайтов, если быть точным), прежде чем спохватились системные администраторы.
Сообщается, что хакеры пытались получить и личные данные игроков в Rainbow Six: Siege, но это у них не вышло.
Вероятно, теперь взломщики потребуют выкуп, а не получив его — выложат информацию в открытый доступ, как это уже произошло с материалами по Marvel's Wolverine.