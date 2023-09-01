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Сегодня, 11:23

Украина может выйти из Международной федерации киберспорта

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская федерация киберспорта (UESF) намерена выйти из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до выступлений под национальным флагом.

«Федерация киберспорта Украины шокирована и возмущена решением Международной федерации киберспорта позволить России вернуться в международное сообщество киберспорта. Мы решительно осуждаем решение IESF и призываем другие федерации киберспорта присоединиться к нашему протесту», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях UESF.

28 августа прошел съезд IESF, на котором делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Позже стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать данное решение.

Также Международная федерация киберспорта отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.

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