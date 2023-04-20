Украинский комментатор по Dota 2 V1lat получил бан на Twitch

Сегодня, 21:07
Канал украинского комментатора Виталия V1lat Волочая забанили на стриминговой платформе Twitch, сообщает «РИА Новости».
Комментатор является сооснователем студии Maincast. Ранее его студия прекратила вести трансляции на русском языке.
Комментатор в соцсетях заявил, что его канал заблокировали на неделю за разжигание ненависти по отношению к россиянам.
Ранее Волочая активно обвиняли в русофобии и призывали жаловаться на его канал.
Данная блокировка стала для комментатора первой всю историю канала.