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Сегодня, 13:10

Украинского игрока по PUBG Mobile исключили из сборной за вступление в российско-армянский клуб

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото PUBG Mobile
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18-летний игрок Даниила Lmntrixxx Задера внесен в черный список и исключен из состава сборной Украины на «чемпионат мира» от IESF (международная федерация киберспорта) из-за перехода в российско-армянский клуб Virtus.prо.

«Ну вот так, очевидно, я больше не в сборной... Надеюсь, что парни и без меня покажут достойный результат...», — рассказал парень.

Карточка Даниила Lmntrixxx Задера.
Фото Карточка игрока на сайте Virtus.pro.

О вступлении в клуб украинского геймера стало известно 11 августа на сайте Virtus.pro.

«С момента роспуска предыдущего состава в мае мы провели тщательную селекционную и аналитическую работу, результатом которой стало подписание сильного нового ростера, способного бороться за высокие места на самых крупных турнирах. Мы рады вернуться в эту перспективную и динамично развивающуюся дисциплину с большой аудиторией и интересной турнирной системой. Следите за нашим новым составом!», — cообщила команда.

Источник: virtus.pro
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