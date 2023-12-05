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Сегодня, 01:44

Утечка: трейлер GTA 6 появился раньше назначенного срока

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Все ждали трейлер GTA только днем 5 декабря. Но, похоже, он появился гораздо раньше. Анонимный пользователь твиттера выложил ролик уже сейчас, в плохом качестве и с призывом покупать биткоины (?) на весь экран. Однако судя по всему это не фейк, а настоящий трейлер, который и должен выйти официально. Те, кто не боятся испортить себе впечатление, могут посмотреть его прямо здесь.

Если верить утечке, то выйдет GTA 6 только в 2025 году. Также подтвердились и другие слухи — действие будет разворачиваться в современном Вайс-Сити, а главными героями будет пара из мужчины по имени Джейсон и девушки по имени Люсия.

Источник: DTF
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