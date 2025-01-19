В App Store начали принимать российские карты

Теперь оплачивать покупки и подписки в App Store можно с помощью российской банковской карты. Правда, пока что опция доступна только для абонентов оператора «Билайн».

Хорошая новость: пополнять мобильный счет не придется. Достаточно привязать свой номер к банковской карте — деньги спишутся с нее автоматически, если на мобильном счету будет недостаточно средств, когда вы решите произвести оплату.

Чтобы привязать номер телефона, нужно зайти в приложение «Билайн», перейти в настройки, нажать «Способ оплаты» — «Добавить», выбрать банк и подтвердить действие. В настройках устройства поставьте мобильный телефон в качестве способа оплаты, чтобы все заработало.