Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 21:50

В App Store начали принимать российские карты

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
Telegram Дзен

Теперь оплачивать покупки и подписки в App Store можно с помощью российской банковской карты. Правда, пока что опция доступна только для абонентов оператора «Билайн».

NFC. Альфа-Банк придумал, как вернуть Apple Pay в Россию

Хорошая новость: пополнять мобильный счет не придется. Достаточно привязать свой номер к банковской карте — деньги спишутся с нее автоматически, если на мобильном счету будет недостаточно средств, когда вы решите произвести оплату.

Чтобы привязать номер телефона, нужно зайти в приложение «Билайн», перейти в настройки, нажать «Способ оплаты» — «Добавить», выбрать банк и подтвердить действие. В настройках устройства поставьте мобильный телефон в качестве способа оплаты, чтобы все заработало.

Источник: Вести Московского региона
2
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя