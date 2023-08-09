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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:45

В Белграде пройдет крупнейший турнир PARI по CS:GO с участием Virtus.pro и Team Spirit

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Букмекерская компания PARI проведет турнир по CS:GO в Белграде. Ивент пройдет в формате LAN с 24 по 27 августа.

В столицу Сербии приедут сильнейшие киберспортивные команды Восточной Европы. Участниками чемпионата станут Virtus.pro, Aurora Gaming, 1WIN, forZe, Team Spirit, 9Pandas, Eternal Fire и cybershoke. Популярные ростеры поборются за призовой фонд в размере 50 000 долларов.

Во время трансляций чемпионата киберспортсмены смогут активно подключаться к ним и комментировать матчи. Зрители будут следить за своими любимыми игроками, постоянно видеть их лица во время матчей и слышать переговоры внутри команд. Фанаты почувствуют себя не просто зрителями, а полноценными участниками ивента. Подобный формат станет ключевой особенностью будущего турнира.

«Всех поклонников киберспорта ждет турнир самого высокого уровня, который пройдет при поддержке PARI. В Белграде мы смогли собрать вместе сильнейшие команды СНГ и порадовать русскоязычных зрителей, которым порой не хватает любимых игроков на мейджорах. Надеемся, что аудитория оценит и организацию ивента, и качество трансляций, и широкую линию PARI», — рассказал глава отдела киберспорта PARI Иван Бураченко.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
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