В Blizzard извинились за проблемный запуск Overwatch 2 и пообещали игрокам компенсацию

Компания Blizzard извинилась за проблемный запуск онлайн-шутера Overwatch 2.

После выхода игры геймеры столкнулись с многотысячными очередями на серверах, а также отсутствием переноса прогресса из первой части Overwatch.

В Blizzard заявили, что основная часть проблем устранена. Компания продолжает вести работу над исправлениями, в конце недели выйдет новый патч.

Также всем, кто войдет в игру с 25 октября и до конца первого сезона, подарят легендарный скин «Проклятый капитан Жнец». Помимо этого, в игре проведут несколько выходных, во время которых игроки будут получать удвоенный опыт. Точные даты будут объявлены позднее.

Overwatch 2 вышла 4 октября 2022 года. Игра доступна бесплатно на всех платформах.