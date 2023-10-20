В «Человеке-пауке 2» появился район советских эмигрантов с вывесками на украинском

В «Человеке-пауке 2» от Sony появился один из самых известных в России районов Нью-Йорка — тот самый Брайтон-Бич, на котором, как известно, идут дожди. Именно там еще десятилетия назад обосновалась русскоязычная община.

Фото Insomniac Games

Другое, неформальное название Брайтон-Бич — это «Маленькая Одесса», и, похоже, разработчики приняли его близко к сердцу. На скриншотах полным-полно вывесок на украинском языке, чего не наблюдается, если «побродить» по району на гугл-карте — практически все иностранные надписи (которых не так много) на самом деле написаны по-русски.