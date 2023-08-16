В Counter-Strike 2 изменят соревновательный режим — вместо 15 раундов будет 12

Valve тестирует изменения в соревновательном режиме Counter-Strike 2. Среди них — сокращение количества необходимых раундов до победы с 15 до 12.

Кроме того, планируется увеличить паузы перед началом раунда до 20 секунд и разрешить командам брать по два 30-секундных тайм-аута. В случае с ничьей в тестовой системе активируется овертайм, но если и по его итогам счет равный, то матч завершается ничьей. Также будет полностью удален короткий соревновательный режим.

Подобная система есть у шутера Valorant, поэтому не исключено, что студия Valve использовала игру от Riot, как пример.

Дата открытого релиза Counter-Strike 2 неизвестна, однако разработчики говорили, что игра выйдет до конца 2023 года.