В Counter-Strike 2 создали карту московского метро

Департамент транспорта Москвы совместно с Большой киберспортивной лигой представили пользовательскую карту для Counter-Strike 2.

Карта представляет собой станцию метро с говорящим названием «Киберспортивная» — на ней игрокам в роли контр-террористов предстоит обезвредить команду врагов и не дать взорваться бомбе. На карте планируется целый турнир, который пройдет с 11 по 12 ноября на Южном речном вокзале.

Возможность добавлять пользовательские карты в Counter-Strike 2 появилась в сегодняшнем обновлении.