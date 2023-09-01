В Counter-Strike 2 теперь могут поиграть все — что для этого нужно

Valve начала массово отправлять приглашение в альфа-тест Counter-Strike 2.

Для получения доступа игроку нужно активное звание в соревновательном режиме, статус CS:GO Prime (его можно приобрести за 1500 рублей) и сыгранные матчи в регионе, где доступно тестирование.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Кроме этого, в Counter-Strike 2 обновили рейтинговую систему — в шутере решили отказаться от привычных матчей в 30 раундов, сократив их количество до 24. Также добавили ранговую таблицу с топом игроков за определенное время. Звания в игре теперь будут выдаваться для каждой карты, а не за все сразу же, как было раньше.

Вместе с этим в игру вернулась обновленная карта de_inferno:

Дата открытого релиза игры остается неизвестной.