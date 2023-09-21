В Cyberpunk 2077 обновили модель Джонни Сильверхенда — теперь он больше похож на Киану Ривза

После обновления Cyberpunk 2077 до версии 2.0 у Джонни Сильверхенда изменилась модель — теперь он больше стал похож на Киану Ривза.

Cyberpunk 2077. Фото Blizzard Также в обновлении изменили диалоги, добавили новый секреты внутри Найт-Сити; изменили взаимодействия с полицейскими и т.д.

Среди мелких обновлений в игре:

— Добавлен ряд коротких сцен, включая разговоры с Джонни при посещении квартиры Ви;

— В Найт-Сити появились новые секреты;

— Добавлена аркадная мини-игра «Драма травмы»;

— У рипера можно изменить татуировки;

— Транспорт неигровых персонажей теперь перестраивается, чтобы объехать препятствие;

— Плотность трафика транспорта меняется в зависимости от времени суток;

— Вне боя больше не расходуете выносливость на ускорение, скольжение или прыжки. Она расходуется стреляя из оружия дальнего боя и применяя оружие ближнего боя;

— Изменен баланс главных боссов базовой игры. Также добавлена система пробивания их брони;

— Теперь в мире игры можно найти термическую катану;

— У побежденных NPC больше нельзя найти одежду.

Обновление игры приурочено к скорому выходу дополнения Phantom Liberty. Его релиз запланирован на 26 сентября.