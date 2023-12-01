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Сегодня, 21:14

В Cyberpunk 2077 появится метро — для него даже сделали карту

Владислав Шалганов
Корреспондент
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
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CD Projekt RED все же решила добавить систему подземных путешествий в Cyberpunk 2077. В игре будет 19 станций, по которым можно кататься.

Более того, в игру добавят возможность ходить на свидания со своей второй половинкой и слушать музыку из радио вне машины.

Что еще изменится в игре:

— Гоночные заезды из квеста Клэр теперь можно переиграть и получить скидки на транспорт;
— Добавлено пять новых мотоциклов;
— Porsche Джонни получит альтернативную модель с открытой крышей и в раскраске группы Samurai;
— Гоняя на мотоциклах теперь можно швыряться ножами и топорами;
— Управление мотоциклов изменено. Теперь можно даже делать трюки;
— Теперь банды могут гнаться за игроком на машинах в зависимости от принятых решений в побочных квестах;
— Можно увеличить размер интерфейса;
— Добавлена поддержка геймпада DualSense на ПК.

Релиз дополнения запланирован на 5 декабря 2023 года.

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