Сегодня, 21:14
CD Projekt RED все же решила добавить систему подземных путешествий в Cyberpunk 2077. В игре будет 19 станций, по которым можно кататься.
Более того, в игру добавят возможность ходить на свидания со своей второй половинкой и слушать музыку из радио вне машины.
Что еще изменится в игре:
— Гоночные заезды из квеста Клэр теперь можно переиграть и получить скидки на транспорт;
— Добавлено пять новых мотоциклов;
— Porsche Джонни получит альтернативную модель с открытой крышей и в раскраске группы Samurai;
— Гоняя на мотоциклах теперь можно швыряться ножами и топорами;
— Управление мотоциклов изменено. Теперь можно даже делать трюки;
— Теперь банды могут гнаться за игроком на машинах в зависимости от принятых решений в побочных квестах;
— Можно увеличить размер интерфейса;
— Добавлена поддержка геймпада DualSense на ПК.
Релиз дополнения запланирован на 5 декабря 2023 года.