В Dota 2 началось Холодрыжество и вышел новый патч

В Dota 2 началось Холодрыжество — тематическое событие, приуроченное к католическому Рождеству и новогодним праздникам. Чтобы получать подарки, нужно побеждать в матчах и заполнять специальную шкалу «духа Холодрыжества», — так можно выбить уникальные сундуки и другие предметы.

Фото Valve

Кроме того, для игры вышел новый патч — 7.35. В нем заметно изменили баланс героев и переработали способности Рошана. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.

Нельзя сказать, что время для этого было выбрано идеально — прямо сейчас проходит турнир ESL One Kuala Lumpur 2023, участники которого внезапно оказались в новых условиях.