Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:15

В Dota 2 началось Холодрыжество и вышел новый патч

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve
Telegram Дзен

В Dota 2 началось Холодрыжество — тематическое событие, приуроченное к католическому Рождеству и новогодним праздникам. Чтобы получать подарки, нужно побеждать в матчах и заполнять специальную шкалу «духа Холодрыжества», — так можно выбить уникальные сундуки и другие предметы.

Фото Valve

Кроме того, для игры вышел новый патч — 7.35. В нем заметно изменили баланс героев и переработали способности Рошана. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.

The International 2023. У Dota 2 нашли проблемы с балансом

Нельзя сказать, что время для этого было выбрано идеально — прямо сейчас проходит турнир ESL One Kuala Lumpur 2023, участники которого внезапно оказались в новых условиях.

Источник: dota2.com
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Куда «Ак Барс» обменяет Жафярова?
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Трейлер GTA 6 воссоздали в GTA 5 — у ролика почти миллион просмотров за неделю