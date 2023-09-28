Сегодня, 15:25
В честь надвигающегося The International 2023 Valve выпустила новый компендиум для Dota 2.
Чтобы получить доступ к событию, игроки должны купить специальный пропуск. У него две версии — базовая за 299 рублей и улучшенная за 3050 рублей. За одну ночь после анонса компендиум успел окупить себя на 38 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на призовой фонд для участников турнира.
В отличие от предыдущих пропусков, компендиум этого года направлен только на киберспортивную сцену и ее пристальных зрителей — вся прогрессия здесь основана либо на бонусах, связанных с игроками про-сцены, либо на возможности получить косметические украшения в стиле The International 2023.
Награды компендиума The International 2023:
1. миниатюрная физическая копия Эгиды чемпионов
2. голосовые фразы колеса чата
3. наклейки игроков и команд
4. стиль интерфейса The International 2023
5. награды для фэнтези-лиги
6. эффект телепорта с лого любимой команды
7. загрузочные экраны
Раньше Valve выпускала специальные боевые пропуски, приуроченные к проведению The International — игроки могли не только поддержать любимых киберспортсменов, но и получить уникальные арканы и предметы для героев. От такой системы решили отказаться, потому что «на фоне боевого пропуска меркли остальные внутриигровые события».