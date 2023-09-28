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Сегодня, 15:25

В Dota 2 появился новый компендиум — за ночь он окупился на 38 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Dota 2.
Фото Valve
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В честь надвигающегося The International 2023 Valve выпустила новый компендиум для Dota 2.

Dota 2.
Фото Valve

Чтобы получить доступ к событию, игроки должны купить специальный пропуск. У него две версии — базовая за 299 рублей и улучшенная за 3050 рублей. За одну ночь после анонса компендиум успел окупить себя на 38 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на призовой фонд для участников турнира.

Dota 2.
Фото Valve

В отличие от предыдущих пропусков, компендиум этого года направлен только на киберспортивную сцену и ее пристальных зрителей — вся прогрессия здесь основана либо на бонусах, связанных с игроками про-сцены, либо на возможности получить косметические украшения в стиле The International 2023.

Dota 2.
Фото Valve

Награды компендиума The International 2023:
1. миниатюрная физическая копия Эгиды чемпионов
2. голосовые фразы колеса чата
3. наклейки игроков и команд
4. стиль интерфейса The International 2023
5. награды для фэнтези-лиги
6. эффект телепорта с лого любимой команды
7. загрузочные экраны

Раньше Valve выпускала специальные боевые пропуски, приуроченные к проведению The International — игроки могли не только поддержать любимых киберспортсменов, но и получить уникальные арканы и предметы для героев. От такой системы решили отказаться, потому что «на фоне боевого пропуска меркли остальные внутриигровые события».

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