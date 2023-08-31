В Dota 2 теперь нельзя оскорблять других игроков

31 августа Valve выпустила крупное обновление для Доты — в нем много изменений, касающихся поведения сообщества.

Так, теперь у игроков появилась возможность жаловаться на игроков за токсичное поведение в текстовом или голосовом чате. Cмурфинг аккаунтов, читерство, препятствие нормальной игре теперь наказуемо еще жестче. Жалобы на поведение проверяются быстрее, и их можно отправить в любой момент игры, а не в конце.

Dota 2. Фото Valve

Также появилась система, которая анализирует жалобы на токсичные сообщения в режиме реального времени, — токсичные игроки будут замучены в чате для всех игроков до конца игры.

Dota 2. Фото Valve

Был переработан и арсенал — он стал более упрощенным и удобным для осмотра предметов, подбора сетов и сортировки внутриигровых вещей.

Dota 2. Фото Valve

Вместе с обновлением Valve показала новый сундук Collector's Cache 2023 — в нем игроки могут выбить себе 16 наборов, среди которых очень редкий образ с женской версией Anti-Mage.