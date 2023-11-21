В Dota 2 вышел патч 7.34e — все изменения героев и предметов

Для Dota 2 вышел новый патч под номером 7.34е — и, разумеется, баланс игры серьезно изменился.

Изменения предметов:

ETERNAL SHROUD

Бонус к сопротивлению магии увеличен с 30% до 35%

HAND OF MIDAS

Базовое время восстановления заряда увеличено со 100 до 110 секунд

HEART OF TARRASQUE

Стоимость рецепта увеличена с 1300 до 1400 золота (общая стоимость увеличилась с 5100 до 5200 золота)

Бонус к силе уменьшен с 40 до 35

HELM OF THE OVERLORD

Vladmir's Aura: бонус к броне увеличен с 3 до 4

PAVISE

Protect: перезарядка уменьшена с 18 до 16 секунд

VLADMIR'S OFFERING

Vladmir's Aura: бонус к броне увеличен с 3 до 4



Изменения героев:

ANCIENT APPARITION

ICE VORTEX Урон в секунду уменьшен с 12/20/28/36 до 12/18/24/30

BLAST Длительность обморожения уменьшена с 10/11/12 до 10 секунд

BRISTLEBACK

QUILL SPRAY Максимальный урон уменьшен с 550 до 500

BRISTLEBACK Порог урона увеличен с 225 до 300/275/250/225

HAIRBALL Дальность применения уменьшена с 1500 до 1000. Перезарядка увеличена с 10 до 13 секунд

ТАЛАНТЫ Талант 20 уровня: бонус к дополнительному урону от Quill Spray уменьшен с 25 до 20

CHAOS KNIGHT

Базовый урон уменьшен на 5

CHAOS STRIKE Уменьшение вампиризма от крипов усилено с 40% до 70%

PHANTASM Расход маны увеличен с 75/125/175 до 100/200/300

DARK WILLOW

SHADOW REALM Перезарядка увеличена с 20/18/16/14 до 22/20/18/16 секунд

DAZZLE

BAD JUJU Способность больше не влияет на трёхсекундное отключение предмета Blink Dagger и его улучшений при получении урона

DROW RANGER

MULTISHOT Перезарядка уменьшена с 26/24/22/20 до 24/22/20/18 секунд

EARTH SPIRIT

ROLLING BOULDER Теперь перезарядка начинается после остановки валуна

ENIGMA

BLACK HOLE Перезарядка уменьшена с 200/180/160 до 180/170/160 секунд

GRIMSTROKE

INK SWELL Aghanim's Shard: исцеление от урона по крипам уменьшено на 20%

GYROCOPTER

ROCKET BARRAGE Урон за ракету увеличен с 6/12/18/24 до 8/14/20/26

JUGGERNAUT

OMNISLASH Дополнительный урон увеличен с 30/40/50 до 40/45/50

KUNKKA

GHOSTSHIP Отложенный урон уменьшен с 45% до 35%

TIDAL WAVE Урон уменьшен с 250 до 180

TORRENT STORM Длительность уменьшена с 5 до 4 секунд. Перезарядка увеличена с 70 до 75 секунд

LESHRAC

LIGHTNING STORM Длительность замедления увеличена с 0,4/0,6/0,8/1 до 0,45/0,7/0,95/1,2 секунды

LION

EARTH SPIKE Дальность применения увеличена с 575 до 650

LYCAN

Базовая ловкость увеличена с 16 до 18 Прирост ловкости увеличен с 1,4 до 1,8

MARCI

SIDEKICK Дальность применения увеличена с 700 до 1000

MUERTA

THE CALLING Длительность уменьшена с 7/8/9/10 до 5/6/7/8 секунд. Замедление передвижения уменьшено с 30% до 15/20/25/30%

NECROPHOS

GHOST SHROUD Расход маны увеличен с 50 до 75

HEARTSTOPPER AURA Длительность восстановления уменьшена с 8 до 7 секунд. Aghanim's Scepter: дополнительное уменьшение здоровья ослаблено с 60% до 55% от текущего восстановления здоровья

DEATH SEEKER Перезарядка увеличена с 16 до 19 секунд

PRIMAL BEAST

TRAMPLE Расход маны увеличен с 90/85/80/75 до 90

PULVERIZE Перезарядка увеличена с 36/32/28 до 40/36/32 секунд

ТАЛАНТЫ Талант 25 уровня: бонус к длительности Pulverize уменьшен со 100% до 67%

SHADOW SHAMAN

HEX Увеличение урона усилено с 5/10/15/20% до 10/15/20/25%

SPECTRE

Базовая броня уменьшена на 1

SPIRIT BREAKER

CHARGE OF DARKNESS Перезарядка увеличена с 21/18/15/12 до 22/19/16/13 секунд Перезарядка с Aghanim's Scepter увеличена с 8 до 9 секунд

GREATER BASH Множитель урона по крипам уменьшен с 1,5 до 1,3

TIMBERSAW

WHIRLING DEATH Снижение атрибута усилено с 10% до 13%

TINY

AVALANCHE Расход маны уменьшен со 120 до 90/100/110/120

TREANT PROTECTOR

Базовая скорость передвижения уменьшена с 285 до 280

LEECH SEED Урон/лечение в секунду уменьшены с 25/40/55/70 до 20/35/50/65

WEAVER

GEMINATE ATTACK Перезарядка увеличена с 7/5,5/4/2,5 до 8,5/6,5/4,5/2,5 секунды

WINTER WYVERN

COLD EMBRACE Базовое лечение в секунду увеличено с 30/35/40/45 до 40/45/50/55

WITCH DOCTOR

PARALYZING CASK Множитель урона по крипам уменьшен с 2 до 1,5

DEATH WARD Теперь в первую очередь атакует героев в радиусе атаки, а уже затем — крипов

WRAITH KING