Для Dota 2 вышел новый патч под номером 7.34е — и, разумеется, баланс игры серьезно изменился.
Изменения предметов:
ETERNAL SHROUD
- Бонус к сопротивлению магии увеличен с 30% до 35%
HAND OF MIDAS
- Базовое время восстановления заряда увеличено со 100 до 110 секунд
HEART OF TARRASQUE
- Стоимость рецепта увеличена с 1300 до 1400 золота (общая стоимость увеличилась с 5100 до 5200 золота)
- Бонус к силе уменьшен с 40 до 35
HELM OF THE OVERLORD
- Vladmir's Aura: бонус к броне увеличен с 3 до 4
PAVISE
- Protect: перезарядка уменьшена с 18 до 16 секунд
VLADMIR'S OFFERING
- Vladmir's Aura: бонус к броне увеличен с 3 до 4
Изменения героев:
ANCIENT APPARITION
-
ICE VORTEX Урон в секунду уменьшен с 12/20/28/36 до 12/18/24/30
- BLAST Длительность обморожения уменьшена с 10/11/12 до 10 секунд
BRISTLEBACK
-
QUILL SPRAY Максимальный урон уменьшен с 550 до 500
-
BRISTLEBACK Порог урона увеличен с 225 до 300/275/250/225
-
HAIRBALL Дальность применения уменьшена с 1500 до 1000. Перезарядка увеличена с 10 до 13 секунд
-
ТАЛАНТЫ Талант 20 уровня: бонус к дополнительному урону от Quill Spray уменьшен с 25 до 20
CHAOS KNIGHT
Базовый урон уменьшен на 5
-
CHAOS STRIKE Уменьшение вампиризма от крипов усилено с 40% до 70%
-
PHANTASM Расход маны увеличен с 75/125/175 до 100/200/300
DARK WILLOW
-
SHADOW REALM Перезарядка увеличена с 20/18/16/14 до 22/20/18/16 секунд
DAZZLE
-
BAD JUJU Способность больше не влияет на трёхсекундное отключение предмета Blink Dagger и его улучшений при получении урона
DROW RANGER
-
MULTISHOT Перезарядка уменьшена с 26/24/22/20 до 24/22/20/18 секунд
EARTH SPIRIT
-
ROLLING BOULDER Теперь перезарядка начинается после остановки валуна
ENIGMA
-
BLACK HOLE Перезарядка уменьшена с 200/180/160 до 180/170/160 секунд
GRIMSTROKE
-
INK SWELL Aghanim's Shard: исцеление от урона по крипам уменьшено на 20%
GYROCOPTER
-
ROCKET BARRAGE Урон за ракету увеличен с 6/12/18/24 до 8/14/20/26
JUGGERNAUT
-
OMNISLASH Дополнительный урон увеличен с 30/40/50 до 40/45/50
KUNKKA
-
GHOSTSHIP Отложенный урон уменьшен с 45% до 35%
-
TIDAL WAVE Урон уменьшен с 250 до 180
-
TORRENT STORM Длительность уменьшена с 5 до 4 секунд. Перезарядка увеличена с 70 до 75 секунд
LESHRAC
-
LIGHTNING STORM Длительность замедления увеличена с 0,4/0,6/0,8/1 до 0,45/0,7/0,95/1,2 секунды
LION
-
EARTH SPIKE Дальность применения увеличена с 575 до 650
LYCAN
Базовая ловкость увеличена с 16 до 18 Прирост ловкости увеличен с 1,4 до 1,8
MARCI
-
SIDEKICK Дальность применения увеличена с 700 до 1000
MUERTA
-
THE CALLING Длительность уменьшена с 7/8/9/10 до 5/6/7/8 секунд. Замедление передвижения уменьшено с 30% до 15/20/25/30%
NECROPHOS
-
GHOST SHROUD Расход маны увеличен с 50 до 75
-
HEARTSTOPPER AURA Длительность восстановления уменьшена с 8 до 7 секунд. Aghanim's Scepter: дополнительное уменьшение здоровья ослаблено с 60% до 55% от текущего восстановления здоровья
-
DEATH SEEKER Перезарядка увеличена с 16 до 19 секунд
PRIMAL BEAST
-
TRAMPLE Расход маны увеличен с 90/85/80/75 до 90
-
PULVERIZE Перезарядка увеличена с 36/32/28 до 40/36/32 секунд
-
ТАЛАНТЫ Талант 25 уровня: бонус к длительности Pulverize уменьшен со 100% до 67%
SHADOW SHAMAN
-
HEX Увеличение урона усилено с 5/10/15/20% до 10/15/20/25%
SPECTRE
Базовая броня уменьшена на 1
SPIRIT BREAKER
-
CHARGE OF DARKNESS Перезарядка увеличена с 21/18/15/12 до 22/19/16/13 секунд Перезарядка с Aghanim's Scepter увеличена с 8 до 9 секунд
-
GREATER BASH Множитель урона по крипам уменьшен с 1,5 до 1,3
TIMBERSAW
-
WHIRLING DEATH Снижение атрибута усилено с 10% до 13%
TINY
-
AVALANCHE Расход маны уменьшен со 120 до 90/100/110/120
TREANT PROTECTOR
Базовая скорость передвижения уменьшена с 285 до 280
- LEECH SEED Урон/лечение в секунду уменьшены с 25/40/55/70 до 20/35/50/65
WEAVER
-
GEMINATE ATTACK Перезарядка увеличена с 7/5,5/4/2,5 до 8,5/6,5/4,5/2,5 секунды
WINTER WYVERN
-
COLD EMBRACE Базовое лечение в секунду увеличено с 30/35/40/45 до 40/45/50/55
WITCH DOCTOR
-
PARALYZING CASK Множитель урона по крипам уменьшен с 2 до 1,5
-
DEATH WARD Теперь в первую очередь атакует героев в радиусе атаки, а уже затем — крипов
WRAITH KING
-
VAMPIRIC SPIRIT Урон скелетов уменьшен на 3