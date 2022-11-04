В Dota 2 вышла вторая часть Battle Pass 2022 с сезонным режимом «Восстание Тьмы»

Valve выпустили обновление для Dota 2, с которым в игре стал доступен контент из второй части Battle Pass 2022.

С выходом второй половины Battle Pass геймеры могут получить новые внутриигровые награды, в том числе вторую Immortal-сокровищницу, личность на Crystal Maiden и аркану на Razor. Они открываются на определенных уровнях прокачки боевого пропуска. Кроме новых предметов в игре стал доступен ивент Diretide («Восстание тьмы»).

Первая часть Battle Pass 2022 вышла 1 сентября. Она была посвящена The International 2022. 25 процентов со всех продаж, связанных с боевым пропуском и совершенных до конца турнира, были добавлены в призовой фонд соревнования.

Действие боевого пропуска продлится до 12 января.