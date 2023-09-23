В EA FC 24 будут русские комментаторы, но актерам озвучки не заплатят

В EA FC 24 все-таки остались русскоязычные комментаторы — это подтвердили игроки с ранним доступом. Но комментатор Дмитрий Шнякин заявляет, что голоса его коллег, Георгия Черданцева и Константина Генича, попросту перенесли из старых частей серии FIFA и при этом ничего им не заплатили.

Нельзя сказать, что использование архива озвучки новая практика — основной массив реплик для FIFA был записан очень давно, и для новых частей комментаторы доозвучивали совсем немного. Тем не менее, в игре под новым брендом, да еще и не выходившей в России, это выглядит странно.

Впрочем, Шнякин подчеркивает, что не знаком с деталями контрактов Генича и Черданцева — возможно, подписанные ими документы позволяют издателям игры проделать такой трюк.