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Сегодня, 17:54

В EA FC 24 будут русские комментаторы, но актерам озвучки не заплатят

Богдан Виноградов
Корреспондент
EA FC 24.
Фото EA
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В EA FC 24 все-таки остались русскоязычные комментаторы — это подтвердили игроки с ранним доступом. Но комментатор Дмитрий Шнякин заявляет, что голоса его коллег, Георгия Черданцева и Константина Генича, попросту перенесли из старых частей серии FIFA и при этом ничего им не заплатили.

Нельзя сказать, что использование архива озвучки новая практика — основной массив реплик для FIFA был записан очень давно, и для новых частей комментаторы доозвучивали совсем немного. Тем не менее, в игре под новым брендом, да еще и не выходившей в России, это выглядит странно.

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Впрочем, Шнякин подчеркивает, что не знаком с деталями контрактов Генича и Черданцева — возможно, подписанные ими документы позволяют издателям игры проделать такой трюк.

Источник: TG-канал Дмитрия Шнякина
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