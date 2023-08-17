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Сегодня, 12:45

«В этом нет никакого смысла» — хакер из Болгарии опровергает свою связь с Empress

Богдан Виноградов
Корреспондент
EMPRESS в представлении нейросети.
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Недавно мы рассказывали о том, как группа взломщиков игр SKiDROW обвинила другую известную взломщицу (или все же взломщика?) EMPRESS в том, что никакая она не девушка, а мужчина из Болгарии под ником Voksi.

Empress. Девушка с сюрпризом: русская хакерша EMPRESS может быть парнем из Болгарии

Теперь же стало известно, что отрицает это не только EMPRESS, но и сам Voksi. Бывший хакер справедливо указывает на то, что у него до сих пор серьезные проблемы с законом из-за его киберкриминального прошлого, и ему бы и в голову не пришло вновь заниматься взломом игр под другим ником.

Voksi не понимает, почему SKiDROW внезапно решили так испортить жизнь своему бывшему участнику, и не верит в то, что публика примет его объяснения.

Источник: Reddit
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