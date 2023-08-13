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Сегодня, 13:20

В фанатский набор бойцов для Mortal Kombat 1 вошли Стив Джобс и Эмма Уотсон

Богдан Виноградов
Корреспондент
Mortal Kombat 11.
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Настоящий состав персонажей в Mortal Kombat 1 известен уже давно, но это не мешает фантам придумывать свои собственные ростеры. И в один из них вошли весьма необычные бойцы-знаменитости.

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В первую «пачку» вошли Трамп, Байден и Илон Маск, а во вторую, появившуюся совсем недавно, певцы Фредди Меркьюри и Майкл Джексон, основатель Apple Стив Джобс и актриса Эмма Уотсон, известная благодаря роли Гермионы из «Гарри Поттера». Попасть в мир «Смертельной битвы» им помогли нейросети.

Этот набор оценил даже создатель франшизы Эд Бун, при этом заметив, что искусственный интеллект начинает его пугать.

Источник: https://www.essentiallysports.com/esports-news-would-definitely-pay-for-that-dlc-mortal-kombat-one-maker-shares-concept-roster-trailer-featuring-freddie-mercury-emma-watson-steve-jobs-and-many-others-leaving-fans-enthralled/
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