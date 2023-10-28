В федерации киберспорта Сербии заинтересованы в товарищеском матче с россиянами

Спортивный менеджер федерации электронного и компьютерного спорта Сербии Предраг Цыганович заявил, что организации было бы интересно провести товарищеский матч в нескольких дисциплинах с российскими киберспортсменами.

«Мне нравится путешествовать, я использую любую возможность, чтобы куда-то съездить, с Россией то же самое. Все наши игроки любят Россию, они всегда рады возможности приехать сюда и посоревноваться. У нас всегда была хорошие отношения с Федерацией компьютерного спорта России, мы используем любую возможность для работы с ней. Конечно, братское общение чувствуется, как между нашими странами. Нам было бы интересно провести товарищеский матч с Россией в нескольких дисциплинах», — приводит слова Цыгановича ТАСС.