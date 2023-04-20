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Сегодня, 21:31

В Федерации компьютерного спорта России обеспокоены договорными матчами

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерация компьютерного спорта России обеспокоена участившимися случаями договорных матчей, сообщает ТАСС.

«Безусловно, мы обеспокоены договорными матчами. В любом бурно развивающемся виде спорта, к которому приковано внимание зрителей, есть соблазн легкого, но нечестного заработка. В компьютерном спорте приходится сталкиваться. Главная судейская коллегия ФКС России внимательно следит за всеми подозрительными активностями и в случае необходимости передает спорные кейсы в Дисциплинарный комитет (ДК) ФКС России, который состоит из специалистов спортивного права и, что особенно важно, бывших профессиональных киберспортсменов», — заявили в федерации.

Ранее компания Valve, являющаяся разработчиком и правообладателем игры Dota 2, пожизненно отстранила от соревнований под эгидой организации нескольких игроков из стран СНГ за участие в подставных матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/17573177
Киберспорт
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