В федерации рассказали, что нужно для получения разряда по компьютерному спорту

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что любой желающий может получить разряд по компьютерному спорту. По его словам, для этого нужно занять в региональном турнире определенное место, прописанное для каждой категории соревнований в Единой всероссийской спортивной классификации.
«Разряды по компьютерному спорту выдаются по результатам участия в официальных соревнованиях. Критерии присвоения разрядов опубликованы на сайте Министерства спорта РФ в разделе «Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» и доступны для ознакомления всем желающим. Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй — начиная с чемпионата муниципального образования, первый — с соревнований на уровне субъекта РФ», — приводит ТАСС слова Смита.
Президент Федерации компьютерного спорта России отметил, что для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений на официальных турнирах в аккредитованную региональную федерацию. Затем федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.
В 2024 году в Казани планируется провести Киберспортивные «Игры будущего». Соревнования будут проводиться по 16 дисциплинам.