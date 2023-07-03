В ФКС России предлагают создать отдельные спортроты для занимающихся киберспортом военнообязанных

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал об идее организации создать специальные роты для военнообязанных, которые занимаются киберспортом.
«Есть киберспортсмены, которые представляют Россию на международной арене, я предлагаю, чтобы им давали отсрочку от армии, чтобы они могли защищать наш престиж. И уже после того, как наступает спортивная старость, а это происходит очень быстро, они смогут спокойно отдать долг Родине, отслужив в армии. Также я предлагаю в армии предусмотреть специализированные роты, которые будут направлены на дистанционное управление, а туда преимущественно набрать киберспортсменов. Потому что навыки мелкой моторики на порядок выше даже обычного геймера», — приводит ТАСС слова Смита.
В апреле прошлого года Смит сообщал, что Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта, в частности предлагалось давать спортсменам отсрочку от армии.