В футбольный симулятор EA Sports FC 24 добавили Евро-2024

Electronic Arts анонсировала новое дополнение для EA Sports FC 24 — в игру добавят виртуальный чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии.

Пользователи, сыгравшие в футсим с 18 декабря по 16 января, смогут получить одну из шести карточек для режима Ultimate Team: Усмана Дембеле, Федерико Кьеза, Джека Грилиша, Вирджил ван Дейка, Флориана Вирца и Альваро Мората.

Релиз дополнения запланирован на лето 2024 года. Обновление будет бесплатным и выйдет одновременно на ПК, PS4 и PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Series.