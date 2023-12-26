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Сегодня, 16:35

В Госдуме предложили запретить играть за немцев в видеоиграх

Владислав Шалганов
Корреспондент
Call of Duty: World at War.
Фото Activision
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Депутат Николай Бурляев предложил на законодательном уровне запретить игры, в которых можно поиграть за Третий Рейх.

Hearts of Iron 4.
Фото Paradox Interactive

По его словам, такой контент является деструктивным и должен быть удален:

«Такие игры негативны, что наносит вред нашей стране и сознанию подрастающего поколения. Конечно, нужно очищать интернет от такого рода деструктивного контента», — заявил Бурляев.

Ранее в Госдуме также предложили создать российский аналог The Sims, который будет пропагандировать российские традиционные ценности.

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