В Госдуме РФ предложили контролировать траты детей в видеоиграх

Игровые платформы нужно обязать согласовывать все траты несовершеннолетних с их родителями — в этом убежден вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. «В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком», — сказано в обращении, которое депутат направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Чернышов привел в пример Roblox — популярную среди детей игровую платформу, которая «позволяет им тратить огромные суммы денег». По его мнению, подобные инциденты — результат неправильно работающей системы, а вовсе не случайные ошибки.