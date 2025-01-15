Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 21:10

В Госдуме РФ предложили контролировать траты детей в видеоиграх

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
Telegram Дзен

Игровые платформы нужно обязать согласовывать все траты несовершеннолетних с их родителями — в этом убежден вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. «В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком», — сказано в обращении, которое депутат направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Roblox. В Roblox снова обманывают детей — 11-летняя девочка отдала 400 тысяч с маминой карты

Чернышов привел в пример Roblox — популярную среди детей игровую платформу, которая «позволяет им тратить огромные суммы денег». По его мнению, подобные инциденты — результат неправильно работающей системы, а вовсе не случайные ошибки.

Источник: РИА Новости
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
В МИД Армении вызвали посла России
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Сегодня
Вчера
Неделя