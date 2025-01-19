В Госдуме РФ заговорили об официальном возвращении TikTok в Россию

TikTok запретили в США — доступ к соцсети был ограничен после вступления в силу соответствующего судебного решения. Российский депутат Андрей Свинцов так прокомментировал эту новость: «Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский».

Депутат отметил, что ограничение работы сервиса на территории нашей страны — это исключительно выбор компании, которая им владеет.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже смотрит на сложившуюся ситуацию с оптимизмом. «Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году TikTok полноценно вернулся в нашу страну», — заявила она.

Также Мизулина добавила, что считает эту соцсеть недооцененной — площадка может стать отличным «инструментом формирования смыслов» для российской аудитории.