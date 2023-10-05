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5 октября, 23:32

В GTA 5, Mortal Kombat XL и Skyrim можно поиграть на Android

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5 на Android.
Фото Rockstar Games/Mark Korolev
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Теперь в GTA 5, Mortal Kombat XL и TES 5: Skyrim можно поиграть и на мобильных телефонах. Если быть точным, то речь идет о смартфонах на платформе Android — именно на них получится установить эмулятор Termux и скрипт Termux-Box.

Увы, до комфортной игры в GTA 5 далеко — количество кадров в секунду редко поднималось выше 20. Со Skyrim дела обстояли лучше — в нем удалось добиться стабильных 30 кадров. Правда, в разрешении 1280 на 720.
Автор видео продолжает экспериментировать и с другими играми — с Fallout 4 возникли проблемы, а вот Mortal Kombat XL работает на Android неплохо.
Похоже, недалек тот день, когда мечта любого подростка сыграть в любимые игры на экране телефона станет обыденностью.
Hitman: Blood Money&nbsp;&mdash; Reprisal. На Android и iOS появится обновленный Hitman

Источник: YouTube-канал Mark Korolev
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