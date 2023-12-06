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Сегодня, 13:24

В GTA 6 добавят RP-сервера

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
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Rockstar планирует вывести мультиплеерный режим GTA 6 на новый уровень.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Намеки на это студия сделала еще в августе 2023 года: тогда Rockstar заявила о найме нескольких авторов самых популярных фан-серверов GTA RP — на этих серверах игроки могли отыгрывать роль жителя Лос-Сантоса. Авторы наверняка займутся разработкой онлайн-режима для новой части культовой серии.

«Мы с гордостью сообщаем, что Cfx.re — команда крупнейших ролевых игр Rockstar и создателей сообществ FiveM и RedM — теперь официально входит в состав Rockstar Games», — заявили в студии.

Пока неизвестно, будет ли онлайн режим доступен сразу на релизе игры. Выход GTA 6 запланирован до конца 2025 года.

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