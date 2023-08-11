В GTA 6 могут появиться официальные «ролевые» серверы на манер GTA 5 RP

Rockstar Games может добавить в сетевую версию GTA 6 официальные RP (role-play) серверы — раньше такая возможность была только в фанатских клиентах игры.

11 августа Rockstar выпустила заявление, что создатели крупнейших ролевых проектов FiveM и RedM для GTA 5 и Red Dead Redemption официально стали частью команды разработчиков.

Это может намекать на то, что авторы GTA планируют поддержку и развитие ролевых серверов в шестой части культовой игры.

Ранее появились слухи, что разработка GTA 6 может задержаться и выйти не раньше 2025 года.