Сегодня, 15:44
Нэд Люк (актер озвучки Майкла из GTA 5) намекнул на присутствие своего персонажа в грядущей GTA 6.
Фанатка серии игр от Rockstar спросила актера о том, вернется ли его герой в новой части игры, на что Нэд многозначительно ответил, что «это секрет». Неизвестно, появится ли Майкл в игре в качестве камео или это просто разогрев аудитории перед ближайшим анонсом — ясно станет уже только после релиза.
Трейлер GTA 6 пообещали анонсировать уже на этой неделе, а само видео показать в декабре. Возможно, это произойдет на премии «The Game Awards».