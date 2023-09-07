В GTA 6 вернутся качалки из GTA: San Andreas

Кто из игравших в GTA: San Andreas не помнит тренажерные залы? Там можно было сбросить лишний вес после фаст-фуда, накачать главному герою гору мышцы и выучить новые приемчики рукопашного боя. И есть вероятность, что в GTA 6 можно будет заняться тем же самым.

Один из инсайдеров рассказал, что в игре появится сеть «качалок», в которых главные герои смогут повышать характеристики вроде выносливости.

Разумеется, это всего лишь слухи, но возвращению в серию ролевых элементов можно только порадоваться.