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Сегодня, 22:45

В играх от Sony будет можно перепройти любой момент

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Atari
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Один из зарегистрированных Sony патентов содержит в себе описание интересной технологии. Если она будет реализована, то игроки смогут отметить любой момент во время прохождения игры, а затем вернуться именно к нему и переиграть его.

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Разумеется, «эпизодическая» структура в играх встречалась и раньше — достаточно вспомнить Alan Wake 2008 года выпуска, где меню выбора эпизодов напоминало о DVD-фильмах. Но речь всегда шла о заранее выбранных разработчиками отрывках, а вернуться в произвольную точку было невозможно.

Впрочем, неизвестно, получит ли этот патент практическое воплощение.

Источник: TG-канал PlayStation
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