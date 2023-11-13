В играх от Sony будет можно перепройти любой момент

Один из зарегистрированных Sony патентов содержит в себе описание интересной технологии. Если она будет реализована, то игроки смогут отметить любой момент во время прохождения игры, а затем вернуться именно к нему и переиграть его.

Разумеется, «эпизодическая» структура в играх встречалась и раньше — достаточно вспомнить Alan Wake 2008 года выпуска, где меню выбора эпизодов напоминало о DVD-фильмах. Но речь всегда шла о заранее выбранных разработчиками отрывках, а вернуться в произвольную точку было невозможно.

Впрочем, неизвестно, получит ли этот патент практическое воплощение.