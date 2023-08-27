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Сегодня, 18:43

В Кемерове родился русский Гарри Поттер

Владислав Шалганов
Корреспондент
Гарри Поттер и Дары смерти Часть 2.
Фото Warner Bros.
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В Кемеровской семье Сергея и Алины Поттеров родился сын, которого они решили назвать Гарри в честь одноименного литературного и кино героя.

«Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно называли бы Гарри Поттером, только сейчас это уже не шутки, а его настоящее имя», — рассказал отец мальчика.

Поттеры также отметили, что не являются поклонниками саги Джоан Роулинг.

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