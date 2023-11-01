В Минцифры РФ заговорили о создании кибервойск

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил создать «цифровые войска». По словам министра, они могут стать альтернативой отсрочки от армии для специалистов из IT-сферы, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что подобные подразделения могут заниматься вопросами кибербезопасности.
Ранее с похожей инициативой выступал депутат Государственной Думы Антон Горелкин. Его идея заключалась в создании «кибервойск» на базе Росгвардии.
На сегодняшний день ни одна из этих инициатив еще не была оформлена законодательно.