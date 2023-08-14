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Сегодня, 16:45

В мире GTA: Online прошло уже почти 3 века — если перевести внутриигровое время на реальное

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото GTA 5
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Один из пользователь Reddit посчитал, сколько времени прошло внутри GTA: Online с момента запуска игры. Сделать это было не так сложно: известно, что один игровой день занимает 48 минут реального времени. Посчитав, что с выхода игры прошло 3603 дня, вычислить точное количество времени было делом техники.

Оказалось, что с реального 2013 года в Лос-Сантосе прошло целых 296 лет!

Что и говорить, срок немалый. Впрочем, по сюжету времени прошло гораздо меньше принято считать, что после Gunrunners даты выхода обновлений совпадают с внутриигровыми.

Источник: Reddit
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