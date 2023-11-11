В Mortal Kombat 1 появилось фаталити в честь дня благодарения — оно получилось особенно жестоким

Mortal Kombat 1 продолжает наполняться контентом — с очередным обновлением в игру добавили кровавое фаталити в честь дня благодарения.

Добивание входит в коллекцию Seasonal Fatalities, в которую также вошли: предыдущее платное хэллоуинское фаталити, еще не вышедшее добивание в честь Рождества и последнее, сделанное в честь дня благодарения.

Цена набора шокировала геймеров — в пересчете на реальные деньги придется заплатить 3400 рублей. Многие пожаловались не только на цену коллекции, но и на то, что в игре появляется все больше платных предметов, а выбить на них валюту практически невозможно, так как процесс займет слишком много времени.