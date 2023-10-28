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Сегодня, 16:13

В Mortal Kombat 1 появилось платное фаталити — игроки в ярости

Богдан Виноградов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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Разработчики Mortal Kombat 1 добавили в игру фаталити, посвященное празднованию Хэллоуина. Выглядит оно неплохо: с тыквами, насекомыми и отсылкой к классическому выпрашиванию конфеток.Да только чтобы разблокировать это фаталити, придется отдать 12 долларов.

Игроки, мягко говоря, не оценили данный ход. Некоторые из них и вовсе призывают бойкотировать Mortal Kombat 1, чтобы показать пагубность подобных коммерческих практик. Если сегодня продают фаталити, да еще и за 1/5 стоимости всей игры, то что станут продавать завтра?

Mortal Kombat 1. За фаталити в Mortal Kombat 1 придется платить — геймеры в гневе
Источник: YouTube
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