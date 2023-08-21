В Mortal Kombat 1 появится еще и Суджинко? Его показывали в одном из трейлеров

Фанаты Mortal Kombat давно гадали, что за персонаж промелькнул в одном из трейлеров игры — тем более что Эд Бун, один из создателей франшизы, сам подзадорил интерес аудитории в своем твиттере.

Mortal Kombat: Deception. Фото Midway Games

Кажется, теперь мы знаем личность молодого человека с голым торсом позади Рейдена и Джонни Кейджа — спасибо очередной «утечке».

Это Суджинко, протагонист вышедшей в 2004 году Mortal Kombat: Deception, шестой части основной серии. В этой игре Суджинко появлялся в двух образах — старика и молодого человека. В МК 1 появится именно юная версия.