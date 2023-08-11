В Mortal Kombat 1 появится возможность путешествовать по миру игры

Информация о новом режиме с возможностью путешествовать по миру Mortal Kombat 1 появилась на Reddit.

Пользователь из Бразилии поделился скриншотами буклета, на котором можно заметить, как один из персонажей MK (сложно понять, кто именно) стоит на большой карте.

Под его ногами стоит метка, означающая точку события. Под скриншотом также есть подпись «Вторжения» — скорее всего, так будет называться новый режим в игре.

Пользователи Reddit предположили, что «Вторжения» заменят геймерам Krypt — место, в котором геймеры за игровую валюту могут приобрести костюмы для персонажей, концепт-арты, музыку и другие приятные подробности из игры.

Релиз Mortal Kombat состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.