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В продолжении культового файтинга Mortal Kombat 1 вернутся микро-транзакции — об этом стало известно из магазина Xbox.
Отдельная «донатная» валюта называется Dragon Krystals и может быть куплена только за настоящие деньги. Предполагается, что драконьи кристаллы будут нужны для приобретения костюмов, некоторого снаряжения и альтернативных расцветок для персонажей. Микро-транзакции никак не будут влиять на геймплей игры.
Игроки оказались недовольны таким решением — некоторые даже пригрозили студии NetherRealm отказаться от предзаказа игры, если разработчики сделают донат слишком агрессивным.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года.